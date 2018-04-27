Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) tarafından 14-15 Nisan'da uygulanan bahar dönemi ara sınavının sonuçları 25 Nisan'da açıklandı. AÖF sonuçlarını görüntüleyen adaylar final sınavınının tarihini merak ediyor. Peki, AÖF sonuçları sorgulama nasıl yapılır? AÖF final sınavı ne zaman? İşte AÖL sonuçları ve final sınavı ile ilgili tüm detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrencilerin AÖF sonuçlarını görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İşte AÖF sonuçları görüntüleme sayfası;

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN? (BAHAR DÖNEMİ)

AÖF final sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde final sınavı 02-03 Haziran olarak belirlenmişti. AÖF tarafından yapılan duyuruda, AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sınavının tarihinin değiştirildiği açıklanmıştı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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