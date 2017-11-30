AÖF sınav sonuçları tarihi belli mi? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz hafta sonu yapılan vize sınavlarının ardından sonuçlar için bekleyişe geçti. Sonuçları büyük heyecanla bekleyen öğrenciler, " AÖF sınav sonuçları tarihi" ve "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. Peki AÖF sınav sonuçları için tarih belli mi? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25-26 Kasım tarihlerinde AÖF ara dönem vize sınavları yapıldı ve binlerce AÖF öğrencisin vize sınavlarına katılım sağladı. Sınavın ardından da sonuçlar beklenmeye başlandı. Sınavda yaptığı işaretlemelerin doğruluğunu ve sınavdan aldığı puanı öğrenmek isteyen öğrenciler, sabırsızlıkla AÖF sınav sonuçlarını bekliyor.

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir tarih belli değil, ancak AÖF sınav sonuçları sınavdan yaklaşık 15 gün sonra açıklanmaktadır. Buna göre, AÖF sınav sonuçlarının 5-10 Aralık tarihleri civarında açıklanması tahmin ediliyor. Sınav sonuçlarnıın açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, öğrenci portalına giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek ve böylece sınavlardan aldığı puanı öğrenebilecek.

Öte yandan, AÖF sınav sonuçları yalnızca öğrenci portalı üzerinden görüntülenecek ve öğrencilerin adreslerine herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sınav sonuçları açıklandığında, aşağıdaki bağlantıları kullanarak sisteme giriş yapabilir ve AÖF sınav sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI (E-KAMPÜS SİSTEMİ)

AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI (AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ)

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı olacak mı?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

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