Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) bahar dönemi final sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. AÖF final sınavına katılacak öğrenciler, sınava girecekleri yerleri merak ediyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2018 AÖF final sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte 2018 AÖF final sınavı ile ilgili ayrıntılar...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavına nerede gireceklerini merak eden öğrenciler için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF final sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF final sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde final sınavı 02-03 Haziran olarak belirlenmişti. AÖF tarafından yapılan duyuruda, AÖF bahar dönemi dönem sonu (final) sınavının tarihinin değiştirildiği açıklanmıştı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınavda sorulara verdiği yanıtların doğruluğunu ve yanlışlığını kontrol etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde AÖF soru ve cevapları için araştırma yapmaya başladı.

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.

AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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