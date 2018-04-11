Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ( AÖF) tarafından uygulanacak olan AÖF vize sınavı bu haftasonu gerçekleştirilecek. AÖF'te eğitimini sürdüren öğrenciler, vize sınavına hazırlıklarını sürdürürken, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan AÖF sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA! 2018

2017-2018 eğitim öğretim yılı AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan'da yapılacak. Bu sınavın sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Sınav giriş belgelerinin görüntülenebilmesi için https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden "Öğrenci Otomasyonu"na giriş yapılması gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sırasıyla, Sınav İşlemleri, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Giriş Belgesi Görüntüleme kategorilerinin açtıktan sonra sınav giriş yerleri öğrenilebilecek.

AÖF FİNAL SINAVI TARİHİ DEĞİŞTİ

AÖF'ün 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan, dönem sonu sınavı 02-03 Nisan, üç ders sınavı ise 21 Temmuz olaram açıklanmıştı.

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

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