AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin düzenlediği Bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. 14-15 Nisan'da AÖF sınavına giren öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona ermiş oldu. Peki AÖF Bahar dönemi vize sınav sonuçları nereden öğrenilir. AÖF sınavına ve 2018 AÖF akademik takvimine dair detaylar haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin düzenlediği bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları, AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilinir.

AÖF SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN? 2018 AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF tarafından yapılan duyuruda AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavının tarihinin değiştirildiği açıklandı. AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav ve üç ders sınavı tarihlerinde ise değişiklik yapılmadı.

AÖF'ten yapılan açıklama şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.



Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır."

SINAV TARİHLERİ Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 - 27 Mayıs 2018 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ Sınav Türü Son Tercih Tarihi Açıklama Güz Dönemi Ara 13 Ekim 2017 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Güz Dönemi Dönem Sonu 29 Kasım 2017 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bahar Dönemi Ara 27 Şubat 2018 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir. Bahar Dönemi Dönem Sonu 09 Nisan 2018 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

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