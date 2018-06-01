Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ( AÖF) üzerinde eğitimini sürdüren öğrenciler, not ortalamasını yükseltebilmek için 26-27 Mayıs'ta bahar dönemi final sınavına katıldı. Sınava katılan öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖF final sınav sonuçlarına dair detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 26-27 Mayıs'da uygulanan AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda sonuçlar sınavdan sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre 2018 AÖF bahar dönemi ara sınavı sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI VAR MI?



Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2018-2018 AÖF üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

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