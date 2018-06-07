26-27 Mayıs AÖF sonuçları, ne zaman açıklanıyor sorusunun cevabı bugün belli olacak mı? Üniversite öğrencilerin gözleri Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamada. Sonuçların yayınlanma tarihi, ders geçme notu - hart notu ve AÖF üç ders sınavı ne zaman sorusunun cevabı bulunuyor...

AÖF SINAV SONUÇLARI 2018

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bahar dönemi dönem sonu sınavı öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katıldılar. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.

AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

AÖF sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile öğrenci dersten geçiyor.

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile 1,70 koşullu öğrenci dersten geçiyor.

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile 1,30 koşullu öğrenci dersten geçiyor.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018 AÖF üç ders sınavı, üniversite tarafından ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı, AÖF resmi web sitesinde yayınlanan bilgilere göre üç ders sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

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