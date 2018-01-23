Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde dönem sonu sınavı 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Şimdi yüzlerce öğrenci Açıköğretim sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF sonuçları bugün açıklanır mı? Ya da ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyorlar.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BUGÜN AÇIKLANIR MI?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. 13-14 Ocaktaki sınavdan sonda yaklaşık 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sonuçları açıklandığında 'Öğrenci Girşi' sayfasından erişim sağlanabilmektedir. Sınav sonuçlarına sadece internet üzerinden ulaşılabilecek. Sınav sonuçları kesinlikle öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
AÖF sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise; sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacağını önemle hatırlatalım.
Diğer bir önemli uyarı ise; sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.
AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı: Anadolu Üniversite tarafından 'AÖF sonuçları' ile ilgili herhangi bir duyuru yayınlanmadı.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) SORU VE CEVAPLARI eKAMPÜS'TE
13-14 Ocak AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplara ANADOLUM eKampüs sisteminden ulaşabilirsiniz.
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILMAKTADIR?
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur, 30'ar dakika sınav süresi verilir.
Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.
Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.
AÖF BÖLÜMLERİ
- Ev İdaresi
- Yerel Yönetimler
- Dış Ticaret
- Bankacılık Ve Sigortacılık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- İlahiyat
- Tarım
- Bilgi Yönetimi
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Marka İletişimi
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Sosyal Hizmetler
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Adalet
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Lojistik
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Spor Yönetimi
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Eczane Hizmetleri
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Kimya Teknolojisi
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- İngilizce Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Felsefe
- Sosyoloji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Aşçılık
- Çocuk Gelişimi
- Yaşlı Bakımı
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Sosyal Hizmet
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- İlahiyat (Arapça)
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|12 Şubat 2018 Pazartesi
23 Şubat 2018 Cuma
|23 Şubat 2018 Cuma
|10 Gün
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