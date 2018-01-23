Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde dönem sonu sınavı 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Şimdi yüzlerce öğrenci Açıköğretim sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF sonuçları bugün açıklanır mı? Ya da ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyorlar.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BUGÜN AÇIKLANIR MI?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. 13-14 Ocaktaki sınavdan sonda yaklaşık 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sonuçları açıklandığında 'Öğrenci Girşi' sayfasından erişim sağlanabilmektedir. Sınav sonuçlarına sadece internet üzerinden ulaşılabilecek. Sınav sonuçları kesinlikle öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise; sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacağını önemle hatırlatalım.

Diğer bir önemli uyarı ise; sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı: Anadolu Üniversite tarafından 'AÖF sonuçları' ile ilgili herhangi bir duyuru yayınlanmadı.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) SORU VE CEVAPLARI eKAMPÜS'TE

13-14 Ocak AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplara ANADOLUM eKampüs sisteminden ulaşabilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILMAKTADIR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur, 30'ar dakika sınav süresi verilir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF BÖLÜMLERİ

Ev İdaresi

Yerel Yönetimler

Dış Ticaret

Bankacılık Ve Sigortacılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

İlahiyat

Tarım

Bilgi Yönetimi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Marka İletişimi

Özel Güvenlik ve Koruma

Sosyal Hizmetler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İnsan Kaynakları Yönetimi

Adalet

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Lojistik

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Spor Yönetimi

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Eczane Hizmetleri

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Kimya Teknolojisi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

İngilizce Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Felsefe

Sosyoloji

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Aşçılık

Çocuk Gelişimi

Yaşlı Bakımı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sosyal Hizmet

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Web Tasarımı ve Kodlama

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Acil Durum ve Afet Yönetimi

İlahiyat (Arapça) AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 12 Şubat 2018 Pazartesi

23 Şubat 2018 Cuma 23 Şubat 2018 Cuma 10 Gün

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