SON DAKİKA HABERLERİ

Son Dakika
AÖF sınav sonuçları
GÜNDEM

AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? Açıköğretim sınav sonuçları sorgula!

AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? - Açıköğretim sınav sonuçları sorgula!

Açıköğretim Fakültesi yani AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? sorusuna binlerce öğrenci yanıt arıyor. 13-14 Ocak AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav sonuçları için Anadolu Üniversite'sinden resmi açıklama bekleniyor. 2018 AÖF final sınav sonuçları için açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır.

23.01.2018 - 14:08 | Güncelleme:

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde dönem sonu sınavı 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Şimdi yüzlerce öğrenci Açıköğretim sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF sonuçları bugün açıklanır mı? Ya da ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyorlar.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BUGÜN AÇIKLANIR MI?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak ediliyor. 13-14 Ocaktaki sınavdan sonda yaklaşık 15 gün içinde açıklanmaktadır. Sonuçları açıklandığında 'Öğrenci Girşi' sayfasından erişim sağlanabilmektedir. Sınav sonuçlarına sadece internet üzerinden ulaşılabilecek. Sınav sonuçları kesinlikle öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise; sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacağını önemle hatırlatalım.

Diğer bir önemli uyarı ise; sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı: Anadolu Üniversite tarafından 'AÖF sonuçları' ile ilgili herhangi bir duyuru yayınlanmadı. 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) SORU VE CEVAPLARI eKAMPÜS'TE

13-14 Ocak AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplara ANADOLUM eKampüs sisteminden ulaşabilirsiniz.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILMAKTADIR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur, 30'ar dakika sınav süresi verilir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

AÖF BÖLÜMLERİ

  • Ev İdaresi
  • Yerel Yönetimler
  • Dış Ticaret
  • Bankacılık Ve Sigortacılık
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • İlahiyat
  • Tarım
  • Bilgi Yönetimi
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Laborant ve Veteriner Sağlık
  • Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
  • Emlak ve Emlak Yönetimi
  • Marka İletişimi
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • Sosyal Hizmetler
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Adalet
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  • İşletme Yönetimi
  • Kültürel Miras ve Turizm
  • Lojistik
  • Medya ve İletişim
  • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Spor Yönetimi
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Eczane Hizmetleri
  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
  • Kimya Teknolojisi
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Felsefe
  • Sosyoloji
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Tarih
  • Aşçılık
  • Çocuk Gelişimi
  • Yaşlı Bakımı
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Sosyal Hizmet
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Sağlık Yönetimi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Web Tasarımı ve Kodlama
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • İlahiyat (Arapça)

 AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		 - Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		 12 Şubat 2018 Pazartesi
23 Şubat 2018 Cuma		 23 Şubat 2018 Cuma 10 Gün
  • aöf
  • AÖF Sınav Sonuçları
  • Açıköğretim sınav sonuçları
  • AÖF final sonuçları
  • Anadolu üniversitesi
  • aöf sonuçları açıklandı mı
  • AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 5
  • Misafir 46 dakika önce
    32,50 cc olur mu?
  • Misafir 2 saat önce
    Açıköğretim sınav Soru ve cevaplarına ulaşamıyorum kullanıcı adi ve parolayı soruyor direkt giremiyor muyuz bunu merak ettim
  • Misafir 1 saat önce
    sayfada giriş yap anadolu unuversitesi kısmı var oradan aof tckn ve sifre ile girebilirsin
Tüm yorumları göster(5)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.