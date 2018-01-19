Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) 1. dönem final sınavları 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da gerçekleştirildi.

AÖF SORU VE CEVAPLARI 15 OCAK'TA YAYINLANDI

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilecek. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sonuçlar bugün açıklanır mı? sorusunu merak eden öğrenciler için kesin bir bilgi veremiyoruz. Tahminen haftaya açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİZ?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Mazeret Sınavı

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

SINAVLARLA İLGİLİ DETAYLAR

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Batı Avrupa Yüksek Öğretim Programları (BAP)

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ 2017 Batı Avrupa Programları Seçme Sınavı* Güz Dönemi Ara Sınavı* 06 - 07 Ocak 2018 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı* 03 - 04 Şubat 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı* 12 - 13 Mayıs 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı* 23 - 24 Haziran 2018 2017-2018 Üç Ders Sınavı* 05 Ağustos 2018 2018 Batı Avrupa Programları Seçme Sınavı* 23 Haziran 2018

aöf

AÖF SONUÇLARI

Açıköğretim sınav sonuçları

aöf final sonuçları açıklandı mı

Anadolu üniversitesi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER