AÖF sonuçları için binlerce Anadolu Üniversitesi öğrencisinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyen öğrenciler, internette de sık sık araştırmasını yapıyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, internette "AÖF sonuçları" ve "AÖF final sınavı sonuçları" aramalarını yapıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan AÖF final dönemi sınavları sonrasında öğrenciler sonuçları beklemeye koyuldu.
Sınavdan aldığı puanı öğrenmek isteyen öğrenciler, sık sık Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ekranını zitaret ederek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor.
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AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir bilgi bulunmamakta. Tahminlere göre 13-14 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF final sınavlarının en geç bu ay sonu açıklanması bekleniyor.
Açıklanacak olan AÖF sınav sonuçları ile birlikte öğrenciler final sınavı notlarını da öğrenecek. Öğrenciler, AÖF final sınavı sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna giriş yapabilir. Öğrenci otomasyonuna giriş için T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi gerekmektedir.
AÖF SINAVLARI GEÇME NOTLARI
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|12 Şubat 2018 Pazartesi
23 Şubat 2018 Cuma
|23 Şubat 2018 Cuma
|10 Gün
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur, 30'ar dakika sınav süresi verilir.
Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.
Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.
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