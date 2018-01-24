AÖF sonuçları için binlerce Anadolu Üniversitesi öğrencisinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyen öğrenciler, internette de sık sık araştırmasını yapıyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınav sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, internette "AÖF sonuçları" ve "AÖF final sınavı sonuçları" aramalarını yapıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan AÖF final dönemi sınavları sonrasında öğrenciler sonuçları beklemeye koyuldu.

Sınavdan aldığı puanı öğrenmek isteyen öğrenciler, sık sık Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ekranını zitaret ederek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor.

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AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir bilgi bulunmamakta. Tahminlere göre 13-14 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF final sınavlarının en geç bu ay sonu açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak olan AÖF sınav sonuçları ile birlikte öğrenciler final sınavı notlarını da öğrenecek. Öğrenciler, AÖF final sınavı sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna giriş yapabilir. Öğrenci otomasyonuna giriş için T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi gerekmektedir.

AÖF SINAVLARI GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME

Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL - Açıköğretim

- İktisat

- İşletme 12 Şubat 2018 Pazartesi

23 Şubat 2018 Cuma 23 Şubat 2018 Cuma 10 Gün

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur, 30'ar dakika sınav süresi verilir.

Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

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