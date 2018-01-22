AÖF sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören binlerce öğrenci, final sınavının ardından sonuçları beklemeye başladı. Öğrenciler, internet üzerinde sonuçların açıklanıp açıklanmadığını takip etmek için sık sık "AÖF sonuçları" ve "AÖF final sınavı sonuçları" aramalarını yapıyor. Peki AÖF sonuçları tarihi belli mi? AÖF sınav sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte detaylar.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sonuçları, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1. dönem final sınavlarının ardından öğrenciler tarafından bekleniyor. Binlerce öğrencinin beklediği final sınavı sonuçları için nefesler tutuldu.

Anadolu Üniversitesi'nden sınav sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre sınav sonuçları en geç ay sonunda erişime açılacak ve binlerce öğrenci AÖF final sınavı sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci, bir yandan da sınav sonuçlarının nereden görüntüleneceğini araştırıyor. AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını sisteme öğrenci girişi yaparak öğrenebilir. Açık Öğretim Fakültesi'nin öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresiyle giriş yapan öğrenciler, sonuçları görüntüleyebilecek.

AÖF ÖĞRENCİ OTOMASYONU İÇİN TIKLAYIN

AÖF SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ (2017-2018)

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHLERİ Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

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