AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. 13-14 Ocak'ta yapılan AÖF final sınavına katılan binlerce aday, sınav soru ve cevaplarını görüntülemek istiyor. Sonuçlar için sabırsızlanan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken diğer yandan da sınavda işaretlediği şıkların doğruluğunu tespit etmek için AÖF soru ve cevaplarını arıyor. Peki, AÖF soru ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte AÖF e-Kampüs giriş ile AÖF soru ve cevapları...

AÖF SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA! AÖF E-KAMPÜS GİRİŞ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı soru ve cevapları e-Kampüs üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınava giren öğrenciler, sınav soru ve cevaplarına nasıl erişilebileceği konusunda sorgularını sürdürüyor. AÖF soru ve cevaplarını görüntüleyebilmek için https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet adresini açın. Daha sonra "Giriş Yap" butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan pencerede sol tarafda "Derslerim" başlığı altındaki derslerinize tıklayın. Daha sonra sol alt tarafta "Çıkmış Sınav Soruları" kategorisine tıklayın. Gelen ekranda girmiş olduğunuz sınavların soru ve cevaplarına erişebileceksiniz.

AÖF sınav soru ve cevapları her ders kategorisinin kendi içerisinde yer almaktadır.

AÖF SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınavına katılan öğrencilerin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF'ün resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, AÖF sınav sonuçlarının, sınavın ardından 15 gün içerisinde yayınlandığı bildirilmişti. AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmezken, AÖF tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinden görüntüleyebilirsiniz.

AÖF 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 23 Şubat Cuma günü sona erecek. Anadolu Üniversitesi tarafından mazeretli kayıt tarihi ise 23 Şubat olarak belirlendi.

ÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

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