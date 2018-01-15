Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) final sınavları 13-14 Ocak'ta gerçekleştirildi. AÖF final sınavlarına katılan öğrenciler, sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürürken bir yandan da AÖF soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. Peki, AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen AÖF soru ve cevapları ile sonuçlar ile ilgili tüm detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Eğitimine Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden binlerce öğrenci, 13-14 Ocak'ta AÖF güz dönemi final sınavlarına katıldı. Sınav sonuçları için bekleyişini sürdüren öğrenciler 'AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı' sorusuna yanıt arıyor. Fakat AÖF, final sınavı soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı. AÖF final soru ve cevapları ile geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevapları AÖF'ün ekampus.anadolu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak AÖF final soru ve cevaplarını görüntüleyebilecekler.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavları için öğrenciler bekleyişini sürdürüyor. Sınava katılan öğrenciler 'AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Fakat AÖF final sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF final sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr internet adresinden öğrenci otomasyonundan duyurulacak. Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

AÖF 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemlerini yapacak olan öğrenciler, 2. dönem sınavlarının tarihine de sorgulamaya başladı. AÖF bahar dönemi vize sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı 02-03 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak. 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek.

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