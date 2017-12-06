AÖF vize soruları ve cevapları yayınlandı mı? 25-26 Kasım AÖF sonuçları

AÖF soru ve cevapları merakla bekleniyordu. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Kampüs platformuna giriş yaptıktan sonra çıkmış sınav soruları kategorisinden 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının soru ve cevaplarına erişebilirler.

AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF sınav sonuçları dün açıklandı. Ayrıca AÖF sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönem Sonu sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SINAV SONUÇ İTİRAZI NE ZAMAN YAPILIR?



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



MAZERET SINAVI HAKKINDA



Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir

aöf

AÖF Sınav Sonuçları

aöf sınav soru ve cevapları

aöf vize sonuçları

Anadolu üniversitesi