Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerine yönelik 2. dönem sınavı 31 Mart 1 Nisan'da yapıldı. Bu sınavda yapılan teknik bir hatadan dolayı bazı dersler için telafi sınavı gerçekleştirildi. Sınavların ardınadn sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlayacak? İşte AÖL sınav sonuçları ve kayıt yenileme ile ilgili ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB'in yayımladığı 2017-2018 iş takvimine göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Nisan olarak belirlenmişti. Fakat 21 Nisan'da yapılan AÖL telafi sınavı nedeniyle sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ertelendi. AÖL iş takviminde yapılan güncelleme sonrası sonuçların açıklanacağı tarih de belli olacak. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kredi notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler 3. dönem kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. AÖL'ün gir önceki yayınladığı iş takviminde 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 24 Nisan-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti. Fakat şuanda AÖL iş takviminde bir güncelleme yapıldığı görülüyor. Buna göre AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihlerinde de değişiklik olabilir. İş takvimi güncellendiği zaman kayıt yenileme tarihinde değişiklik olup, olmayacağı konusunda bilgi paylaşıldığında haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.

AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili tarihler şu şekilde belirlenmişti; (Tarihler değişiklik gösterebilir)

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 24 Nisan-14 Mayıs 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL ders seçme ve sınav irtibat merkezi belirleme işlemleri: 27 Nisan-14 Mayıs 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanması: 3 Temmuz 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL3. dönem sonu sınavları: 7-8 Temmuz 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 31 Temmuz 2018

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