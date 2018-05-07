AÖL öğrencileri, kayıt yenileme işlemiyle birlikte 3. dönem kayıtlarını tamamlayacak ve aynı zamanda derslerini seçecek. Kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin ne zaman olduğunu araştıran öğrenciler için yanıt Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alıyor. Peki AÖL 3. dönem kayıt ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde yer alan Açık Öğretim Liseleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı iş takvimindeki bilgiye göre Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Üçüncü Dönem Kayıt Yenileme işlemleri 7 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Öğrenciler bu süre zarfında kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlayacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

1. Adım: Bankaya kayıt yenileme ücretini ödeme

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

2. Adım: Kayıt yenileme işlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

3. Adım: Ders seçimi

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

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