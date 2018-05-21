AÖL 3. dönem mazeretli kayıt yenileme başvuruları MEB'in yayınladığı Açık Öğretim Lisesi 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Kayıt Yenileme Kılavuzu'na göre, bugünden itibaren başladı. Peki AÖL 3. dönem mazeretli kayıt yenileme başvuruları ne zaman sona erecek. AÖL 3. dönem mazeretli kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ KİMLER YAPTIRACAK?

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 6 Temmuz 2001 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

KAYIT YENİLEME SINAV BEDELİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki bankamatiklerde ve internet bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM KURUMKARI 3.DÖNEM SINAV ÜCRETİ.”şeklindedir.)

MEB AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

1. Adım: Bankaya kayıt yenileme ücretini ödeme

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

2. Adım: Kayıt yenileme işlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

3. Adım: Ders seçimi

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

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