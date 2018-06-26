Lise eğitimini açıktan sürdüren AÖL öğrencileri, 3. dönem sınav çalışmalarına devam ediyor. Seçimler nedeniyle ertelenen AÖL 3. dönem sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencilerinin katılacağı 3. dönem sınavları için tarih belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? İşte Açık Lise 3. dönem sınav tarihi...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in AÖL 3. dönem sınav tarihi, bu yıl 24 Haziran'da yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri nedeniyle ertelenmişti. AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav tarihleri 7-8 Temmuz 2018 olarak belirlendi. Bu sınavın sınav giriş yerleri 3 Temmuz'da yayınlanacak.

3. dönem sınav sonuçları ise 31 Temmuz'da adayların erişimine açılacak.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.