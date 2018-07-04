Liseyi dışardan okuyan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi - AÖL 3. dönem sınavına hazırlanıyor. 7 - 8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sınav öncesi sınav giriş belgeleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıköğretim Lisesi sayfasında sınav giriş belgelerinde sınav yerleri de yazıyor. Sınav belgelerinin açıklanmasıyla birlikte AÖL (açık lise) sınav yerleri açıklandı mı? sorusu da cevabını bulmuş oldu.

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AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.