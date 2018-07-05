AÖL sınav tarihleri

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, AÖL sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB, sınav tarihlerini yayınladı. Peki; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? AÖL ek sınav ne zaman olacak? İşte cevabı...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ

Liseyi dışardan okuyan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi - AÖL 3. dönem sınavına hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlı (MEB) AÖL 3. dönem sınavlarının 7 - 8 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Sınav öncesi sınav giriş belgeleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açıköğretim Lisesi sayfasında sınav giriş belgelerinde sınav yerleri de yazıyor. Sınav belgelerinin açıklanmasıyla birlikte AÖL (açık lise) sınav yerleri açıklandı mı? sorusu da cevabını bulmuş oldu.

AÖL EK SINAV NE ZAMAN OLACAK?

Sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Ancak mezuniyetine kısa süre kalan öğrenciler AÖL ek sınavlarının ne zaman yapılıcağını da merak ediyor. Ek sınav; mezuniyetine az kalmış öğrencilere verilen bir haktır. Şartlar her sene farklılık gösterebilir. Sınav dönemi bittiğinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ek sınavla ilgili açıklama yapılır. Tarihin belli olmasının ardından öğrenciler bir hafta içerisinde ek sınav kayırlarını yaptırırlar. Ancak bu yıl için henüz ek sınav tarihi belli olmadı.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.