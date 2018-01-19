Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem kayıt yenileme tarihini sorguluyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte 2018 Açık Lise kayıt tarihi...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR? AÇIK LİSE 2018

Bazı nedenlerden dolayı eğitimini açık üzerinden devam ettiren öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıtlarını gerçekleştiriyor. Kayıt yenileme işlemini yapamayanlar 'AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?' sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Ocak 2018 tarihinde bitiyor.

Mazeretli kayıt tarihleri ise 24-26 Ocak 2018 olarak belirlendi.

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME NE ZAMAN?

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra zorunlu/seçmeli ders seçme işlemlerini yapacak. Mezun olabilmek veya kredi notlarını yükseltebilmek için sınavlara gayret eden öğrenciler, 2. dönem için ders seçme işlemlerini 10-26 Ocak tarihleri arsında yapabilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti ; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “ MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki bankamatiklerde ve in ternet bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/2 İLK.KAYIT - KAYIT YEN.ÜCR.” şeklindedir.)

Kayıt yenileme sınav bedeli nin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL

açık lis

aöl kayıt yenileme

açık lise kayıt yenileme

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER