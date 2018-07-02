Liseyi dışardan okuyan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi - AÖL 3. dönem sınavına hazırlanıyor. 7 - 8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sınav öncesi sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı en çok araştırılan konular arasına yer alıyor. Peki AÖL sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi - AÖL öğrencileri 3. dönem sınavına 7 - 8 Temmuz tarihleri arasında MEB tarafından belirlenen yerlerde gerçekleşecek. Öte yandan AÖL sınav giriş belgeleri ise 3 Temmuz günü MEB sayfasından açıklanacak. Sınav sonuçlarının ise 31 Temmuz günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.