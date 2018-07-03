AÖL yani Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavına sadece günler kaldı. AÖL sınavına girecek öğrenciler, heyecanla sınav giriş yerlerinin bulunduğu giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyor. Peki 3. dönem AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavı giriş belgeleri nereden öğrenilir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurularına göre, AÖL 3. döem sınav takvimi...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav yerlerinin duyurulduğu AÖL 3. dönem sınav giriş belgesinin MEB tarafından 3 Temmuz'da yani bugün açıklanması bekleniyor. Sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden öğrenilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in akademik takvimine göre, AÖL sınavı 7 - 8 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 31 Temmuz günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER DİPLOMALARINI NEREDEN ALACAK?

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.