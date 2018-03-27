Açık Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri bu hafta içinde açıklanacak. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavları için heyecan başladı. AÖL sınav giriş belgelerini merak eden adaylar gözlerini MEB'e çevirdi.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceden 17-18 Mart'ta uygulanması planlanan AÖL 2. dönem sınavının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Öğrenciler sınavın ertlenemesi ile birlikte sınava girecekleri yer bilgisini merak etmeye başladı. MEB tarafından AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklanacağı tarih ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz sınavlara baktığımızda AÖL sınav giriş yerlerinin, sınavdan bir önceki hafta açıklandığı görülüyor.

AÖL giriş belgesi sorgulamak için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasına ulaşarak Kullanıcı girişi yapmanız gerekir. Sırasıyla "Güvenlik kodu", "Öğrenci Numarası" ve "Şifre" bilgilerinizi uygun yerlere doldurarak giriş yapabilirsiniz. Ardından sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.

1. Oturum 31 Mart 2018 9.30 2. Oturum 31 Mart 2018 14.00 3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00

Buna göre AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin 26-30 Mart tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA

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