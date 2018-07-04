Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 3. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı. AÖL öğrencileri sınav giriş belgelerine MEB adresi üzerinden ulaşabilecek. AÖL 3. dönem sınavı ise 7 – 8 TEMMUZ 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖL giriş belgesi sorgulamak için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasına ulaşarak Kullanıcı girişi yapmanız gerekir. Sırasıyla "Güvenlik kodu", "Öğrenci Numarası" ve "Şifre" bilgilerinizi uygun yerlere doldurarak giriş yapabilirsiniz. Ardından sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.

AÖL GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak.

AÖL NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Açık öğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir.

Açık öğretim lisesi 1992'de kurulmuştur. Uzaktan öğretim esasına dayanır. Öğretmen ve okul mefhumu yoktur. Öğrenciler basılı yayın, TV ve radyo yayınlarıyla desteklenir. Öğrencilere örgün öğretimle paralel bir eğitim verilir. Liseler bugün 4 yıl olduğu için açık lise de 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Açık öğretim lisesine kimler başvurabilir;

1) İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

2) Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

3) Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

4) Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

5) Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye'den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir.

AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI 797.921 MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-1 dönemi verilerine göre) 15.417 ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYISI 5.464 YURTDIŞI PROGRAM ÖĞRENCİ SAYISI (AKTİF ÖĞRENCİ 592 DONUK ÖĞRENCİ 91) 683 TUTUKLU/HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİ SAYISI 13.333 DONUK ÖĞRENCİ SAYISI 337.486 YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI 71.186 SİLİK FORM C İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 Dönemi verilerine göre) 76.390 TASDİKNAMELİ FORM C İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 verilerine göre) 907 KAYIT YENİLEYEN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 Dönem verilerine göre) 649.442