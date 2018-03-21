AÖL sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavının tarihi ertelendi. MEB'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ODSGM bask ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle sınavın ertlendiği bildirilmişti. Peki, Açık Lise 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SINAV NE ZAMAN?
AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceden 17-18 Mart'ta uygulanması planlanan AÖL 2. dönem sınavının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Öğrenciler sınavın ertlenemesi ile birlikte sınava girecekleri yer bilgisini merak etmeye başladı. MEB tarafından AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklanacağı tarih ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz sınavlara baktığımızda AÖL sınav giriş yerlerinin, sınavdan bir önceki hafta açıklandığı görülüyor.
Buna göre AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin 26-30 Mart tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;
Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.
Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)
"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.
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