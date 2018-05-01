Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavı 31 Mart - 1 Nisan'da yapıldı ve bu sınavda bazı öğrenciler için telafi sınavı 21 Nisan'da gerçekleştirildi. MEB, daha önceden AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 20 Nisan olarak belirlemişti fakat telafi sınavı nedeniyle sonuç tarihi ertelendi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de henüz belli olmadı. MEB tarafından AÖL iş takviminde yapılan günelleme sonrası AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerimize duyurulacaktır."

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

31 Mart 1 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017 2.dönem sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

1. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2. OTURUM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

3. OTURUM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

21 Nisan 2018 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirilen 2017 2. dönem telafi sıanvı soruları ve cevapları açıklandı.

AÖL TELAFİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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