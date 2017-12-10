Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eitimini açık öğretimden sürdüren öğrencilere yönelik yapılan 2017 1. dönem AÖL sınavının ilk gün oturumu dün ikinci gün oturumu ise bugün gerçekleştiriliyor. Kredilerini yükseltebilmek için büyük bir gayretle sınava katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak. Açık Lise sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler için işte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017 MEB AÇIK LİSE

Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için 9-10 Aralık'ta 2017 1. dönem AÖL sınavı yapıldı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat MEB Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 iş takvimini henüz yayınlamadığı için sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı görülemiyor. MEB tarafından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağı bilgisi paylaşıldığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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AÖL Sınav Sonuçları

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