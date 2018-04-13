Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencilerinin katıldığı 2. dönem sınavları 31 Mart - 1 Nisan'da yapıldı. Sınav sonuçlarına göre mezun olacak veya mezun olabilmek için kredisini yükseltecek adayların katıldığı 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları nereden duyurulacak? İşte 2018 AÖL sınav sonuçları ile ilgili tüm ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı 2017-2018 iş takvimine göre AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Daha önce 17-18 Mart olarak belirlenen fakat Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 2. dönem AÖL sınavının sonuçları 20 Nisan'da açıklanacak.

TELAFİ SINAVI 21 NİSAN'DA! SINAVA KATILACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT!

MEB, telafi sınavına katılacak öğrencilere uyarıda bulundu. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir."

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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