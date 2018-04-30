AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 Mart - 1 Nisan'da yapılan sınavın ardından 21 Nisan'da telafi sınavı gerçekleştirildi. Sınav sonuçları daha önceden 20 Nisan olarak belirlenmişti fakat telafi sınavı yapılması nedeniyle sonuçların açıklanacağı tarih ertelendi. Öte yandan MEB, AÖL 2. dönem sınav soru ve cevaplarını yayınladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. MEB tarafından AÖL iş takviminde güncelleme yapılıyor. Yapılan güncelleme sonrası AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerimize duyurulacaktır."

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

31 Mart 1 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017 2.dönem sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

1. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2. OTURUM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

3. OTURUM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

21 Nisan 2018 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirilen 2017 2. dönem telafi sıanvı soruları ve cevapları açıklandı.

AÖL TELAFİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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