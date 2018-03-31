AÖL 2. dönem sınavları 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştiriliyor. Cumartesi günü başlayıp, Pazar günü akşam sona erecek. AÖL sınavından çıkan öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar.

AÖL SINAV SAATLERİ

1. Oturum 31 Mart 2018 9.30 2. Oturum 31 Mart 2018 14.00 3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00

Pazar günü AÖL 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB'in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi değişebilir. AÖL sınavları Merkezi Sistem Sınav Uygulama takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştı. Bu yüzden sınav sonuçları da geç açıklanabilir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER