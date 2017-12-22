Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencileri için 9-10 Aralık'ta uygulanan sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mezun olabilmek için kredilerini yükseltmeye çalışan öğrenciler AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2017 AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde AÖL 1. dönem sınavına katıldılar. 3 oturum olarak gerçekleştirilen AÖL sınavının 14 Aralık'ta soru ve cevapları erişime açılmıştı. Sınav soru ve cevapalarını görüntüleyen öğrenciler merakla sonuçları beklemeye başladı.

Bunun için 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Fakat geçtiğimiz dönemlerde AÖL sınav sonuçları aklaşık 20-25 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre 2017 1. dönem AÖL sınav sonuçlarının 10-15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandığı an haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.

2017 1. DÖNEM AÖL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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