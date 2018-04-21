AÖL sınav sonuçları ile AÖL sınavı soru ve cevapları, bugün yapılan telafi sınavının ardından merak ediliyor. 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan AÖL yani Açık Öğretim Lisesi sınavında 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylar, cevap kağıtları eksik basılan dersler için bugün öğrenciler yeniden sınava girdi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 1-18 Mart'ta yapılması planlanan ancak Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan AÖL sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Daha önce 20 Nisan olarak belirlenen AÖL sınav sonuçları tarihi, telafi sınavının 21 Nisan'a alınmasıyla değişti. Ancak henüz AÖL iş takviminde sınav sonuçlarına dair bir tarih belirtilmedi.

AÖL SINAVI SORU VE CAVEPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL telafi sınavının da bugün yapılmasıyla birlikte, öğrenciler sınavda çıkan soruların cevaplarını merak ediyor. Öğrencileri doğru cevaplarla kendi cevaplarını kıyaslayarak tahmini olarak kaç puan yaptıklarını hesaplayacaklar.

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