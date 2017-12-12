MEB tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları için heyecan dorukta. 9-10 Aralık'ta 2017 1. dönem AÖL sınavı gerçekleştikten sonra hem soru ve cevapları hemde sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.
9-10 Aralık AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldikten sonra sayfamıza ekleme yapacağız. Sonuçlar http://aol.meb.gov.tr/ adresinden eş zamanlı olarakta sorgulayabilirsiniz.
Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;
Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,
Dönem Bilgilerini görebilecek,
Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,
Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,
Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.
Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)
"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.
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