AÖL 2. dönem sınavlarının bugün saat 15.00'de son oturumu yapılacak. AÖL sınav sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından şimdiden merak ediliyor. MEB'ten AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama geldi. MEB ayrıca AÖL sınavının dünkü oturumunda teknik hatadan dolayı cevap kağıtlarındaki eksik kodlama alanı nedeniyle özür diledi ve telafi sınavı için tarih verdi.

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AÖL sınavı bugün yapılacak son sınav ile sonuçlanacaktı ancak dünkü sınavda cevap kağıtlarında yaşanan teknik hatadan dolayı sınav tekrarlanacak. MEB'den yapılan açıklamada dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi.

Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanarak "Bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz." ifadesine yer verildi.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB'in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. Ancak sınav sonuçlarının açıklanma tarihi değişebilir. AÖL sınavları Merkezi Sistem Sınav Uygulama takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştı. Son olarak 31 Mart'taki oturumda cevap kağıtlarındaki teknik hata yüzünden sınavın 21 Nisan Cumartesi günü tekrar edileceğinin bildirilmesi üzerine sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte de değişikliklerin olması bekleniyor.

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