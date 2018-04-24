2. dönem AÖL sınavları 31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Telafi sınavı ise 21 Nisan'da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Nisan olarak belirlenmişti. Fakat 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı nedeniyle sonuçların açıklanacağı tarih değiştirildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte 2018 AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB'in yayımladığı iş takvimine göre 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Nisan olarak açıklanmıştı. 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı nedeniyle sonuçlar o tarihte açıklanmadı. 2017-2018 iş takviminde yapılan güncelleme sonrası sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Kredi notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler 3. dönem kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. AÖL'ün gir önceki yayınladığı iş takviminde 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 24 Nisan-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti. Fakat şuanda AÖL iş takviminde bir güncelleme yapıldığı görülüyor. Buna göre AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihlerinde de değişiklik olabilir. İş takvimi güncellendiği zaman kayıt yenileme tarihinde değişiklik olup, olmayacağı konusunda bilgi paylaşıldığında haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz.

AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili tarihler şu şekilde belirlenmişti; (Tarihler değişiklik gösterebilir)

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 24 Nisan-14 Mayıs 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL ders seçme ve sınav irtibat merkezi belirleme işlemleri: 27 Nisan-14 Mayıs 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanması: 3 Temmuz 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL3. dönem sonu sınavları: 7-8 Temmuz 2018

AÖL, MAÖL, AÖİHL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanması: 31 Temmuz 2018

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