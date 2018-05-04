Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 31 Mart - 1 Nisan'da gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Daha önce 20 Nisan olarak belirlenen sınav sonuçları, 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı nedeniyle ertelenmişti. Binlerce öğrenci merakla sonuçları beklerken, MEB dün akşam 2. dönem sınav sonuçlarını açıkladı. Peki, AÖL öğrenci girişi ile AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ: AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum, 21 Nisan 2018 tarihinde 1 oturum olarak gerçekleştirilen AÖL 2017/2. dönem sınav sonuçları açılkandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için AÖL öğrenci girişi sayfasını açmaları gerekiyor. Öğrenciler, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonucunu öğrenebilecek.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3. dönem kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 3. dönem kayıt yenileme işlemlerini 21-23 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz'da açıklanacak.

3. dönem sınavları 7*8 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak.

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