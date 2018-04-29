Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 2. dönem sınavları 31 Mart - 1 Nisan'da yapılmıştı. Bu sınavda yapılan teknik bir hatadan dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştirildi. MEB, dün AÖL sınavı ve telafi sınavının soru ve cevaplarını yayınladı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler ve AÖL sınavı soru ve cevapları...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Daha önce 20 Nisan'da açıklanacağı duyurulan AÖL sınav sonuçlarının tarihi 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı nedeniyle ertelendi. MEB tarafından AÖL iş takviminde güncelleme yapılıyor. Güncelleme sonrası sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

31 Mart 1 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017 2.dönem sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

1. OTURUM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2. OTURUM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

3. OTURUM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

21 Nisan 2018 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirilen 2017 2. dönem telafi sıanvı soruları ve cevapları açıklandı.

AÖL TELAFİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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