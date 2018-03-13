AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 17-18 Mart olarak planlanan 2. dönem sınavlarının tarihi ertelendi. Açık Lise 2. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖL 2. dönem sınavı ile ilgili merak edilenler...

AÖL NE ZAMAN?

AÖL 2. dönem sınavı, AÖL iş takviminde 17-18 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. Fakat, 2. dönem AÖL sınavlarının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

31 Mart'ta 1. oturum 9.30, ikinci oturum ise 14.00'da başlayacak.



1 Nisan'da yapılacak 3. oturum aynı gün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacağı için 14.00'de yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 31 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak. Eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde sürdüren öğrenciler, katılacakları AÖL 2. dönem sınavına nerede gireceklerini merak ediyor. Fakat, MEB tarafından AÖL sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih duyurulmadı. Diğer AÖL sınavlarına baktığımızda sınav giriş yerleri sınav tarihinden bir önceki hafta açıklanmıştı. Buna göre AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin 26-30 Mart arasında açıklanması bekleniyor.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

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