AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? Binlerce açıköğretim öğrencisi bu soruya yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları yaklaşıyor. Eğitimini açıköğretimde sürdüren öğrenciler sınava katılacakları yer bilgisini merak ediyor. AÖL 2. dönem sınavı 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2018 AÖL sınav giriş yerleri ile ilgili merak edilenler...

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17-18 Mart olarak planlanan AÖL sınavlarının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Öğrenciler 2. dönem sınavlarına katılacakları yer bilgisini merak ediyor. Fakat AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih henüz bilinmiyor. Ancak diğer AÖL sınavlarına baktığımızda sınav giriş yerleri sınav tarihinden bir önceki hafta açıklanmıştı. Buna göre AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin 26-30 Mart tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER