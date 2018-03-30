AÖL sınavı bu haftasonu gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açıköğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açıköğretim Lisesi'nde (MAÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı 2. dönem sınavına katılacak. AÖL sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün yayımlanmıştı. AÖL sınav yerlerini öğrenen öğrenciler sınavın saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavı saat kaçta yapılacak? İşte 2018 AÖL sınavı saati ve sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

AÖL 2. dönem sınavı yarın başlayacak ve pazar günü devam edecek. AÖL sınavına katılacak olan öğrenciler, sınava vaktinde yetişebilmek için sınavın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. AÖL sınavının cumartesi günkü ilk oturumu saat 9.30'da başlayacak. Cumartesi günkü ikinci oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Pazar günü ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından dolayı AÖL 3. oturumu saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

AÖL sınavları bu yıl belirlenen takvime göre 17-18 Mart olarak belirlen mişti. Fakat, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle AÖL 2. dönem sınavlarının 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME!

AÖL sınav giriş belgesi geçtiğimiz gün erişime açıldı. AÖL sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖL'ün öğrenci girişi sayfasını açmaları gerekiyor.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Öğrencilerin, AÖL sınav giriş belgelerini görüntüleyebilmeleri için AÖL öğrenci girişi sayfasına öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor. Açılan sayfada "Öğrenci Genel Bilgiler" kategorisinin altında "Sınav Giriş Belgesi" butonu bulunuyor. İlgili butona tıkladıktan sonra karşınıza sınava gireceğiniz yer bilgisini gösteren belge çıkacak. Açılan sayfada en altta "Yazdır" butonu bulunuyor. Sınava girebilmek için, AÖL sınav giriş belgenizin çıktısını almanız gerekiyor.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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