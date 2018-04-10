AÖL sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Açık Lise sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan haberi bekliyor. Peki AÖL sonuçları bugün açıklanacak mı? Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17-18 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavları sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih için gözler MEB'e çevrilmişti. Binlerce Açık Lise öğrencisinin merakla beklediği AÖL sınav sonuçları tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

MEB tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre, AÖL sınav sonuçları 13 Nisan 2018 tarihinde erişime açılacak ve öğrenciler sınavlardan aldığı puanları görüntüleyebilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ikinci dönem sınav sonuçları, 13 Nisan 2018'de MEB tarafından duyurulacak.

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden AÖF telafi sınavına ilişkin yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır.

4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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