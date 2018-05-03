Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 31 Mart - 1 Nisan 2018 tarihlerinde katılım sağladığı sınavlar sonrasında sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmişti. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, sık sık MEB'in resmi internet sitesini ziyaret ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihi belli mi?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de büyük merakla araştırılıyor.

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı ancak kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Aşağıdaki bağlantılardan AÖL 2. dönem sınav sorularını ve telafi sınavı sorularını görüntüleyebilirsiniz.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SORU VE CEVAPLARI

AÖL 2. DÖNEM TELAFİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ Mİ?

Açık Öğretim Lisesi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi duyuruda AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemine ilişkin "Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerimize duyurulacaktır." denildi.

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