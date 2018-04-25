Millli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) öğrencilerinin 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde katıldığı 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu sınavın ardından 21 Nisan'da telafi sınavı yapıldı. Peki, AÖO ve AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

AÖO VE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017-2018 iş takviminde yapılan güncelleme nedeniyle AÖO ve AÖOL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değiş. İş takviminin güncellenmesinden sonra AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olacak ve haberimizin içeriğinde yer alacak.

Bir önceki güncellenen iş takvimine göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Nisan olarak duyurulmuştu. Fakat 21 Nisan'da yapılan telafi sınavı nedeniyle sınav sonuçları o tarihte açıklanmadı.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

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