AÖL sonuçları için bekleyişte olan binlerce öğrenci için geçtiğimiz günlerde sınva sonuçları erişime açıldı ve Açık Lise öğrencileri sınav sonuçlarını görüntülemeye başladı. Peki AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ve detaylar.

AÖL SINAV SONUÇLARI - AÇIK LİSE SONUÇLARI SORGULAMA

Açık Lise sınavının ardından sonuçlar için bekleyişe geçen binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bir süre boyunca heyecanla bekledi. Heyecanlı bekleyişe son veren Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), AÖL sonuçlarını erişime açtı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sonuçları görüntülemeye başladı. Öte yandan bazı öğrenciler de sonuçların nereden görüntülendiğini öğrenmek için, internet üzerinde "AÖL sonuçları sorgulama" ve "Açık Lise sıanv sonuçları öğrenme" aramalarını arttırdı.

AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek için öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş yapması gerekmektedir. Sisteme giriş yapan öğrenciler, kolayca sınav sonuçlarını görüntüleyebilir.

AÖL SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi tarafından yapılan duyuruda, "Üniversiteyi kazanmış ve 09 - 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan sınav sonucunda mezuniyet hakkını kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri tamamlanmış olup, bu öğrencilerin sayfalarında mezun ibaresi yazmaktadır. Bu durumdaki öğrencilerimiz tüm halk eğitim merkezlerinden çıkma belgesi veya e - Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgelerini alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

AÖL 2. SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavları, binlerce öğrencinin katılımıyla yapılmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan AÖL 1. dönem sınavının ardından sonuçlar da açıklandı ve 2. sınavlar için bekleyiş başladı.

AÖL 2. sınavlarının ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinde AÖL 2. sınav tarihini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde 2017-2018 AÖL iş takvimi henüz yayınlanmadığından sınav tarihi görüntülenememektedir.

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