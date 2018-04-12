AÖL sınavlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanının ayrılması sonrasında yaşanan sorun nedeniyle AÖL sınavının telafisinin yapılacağı MEB tarafından duyurulmuştu. Cevap kağıtları eksik basılan dersler için yapılacak olan telafi sınavının ne zaman olduğu ise AÖL öğrencilerinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman? AÖL telafi sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı basın açıklamasında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) telafi sınavının yapılacağı tarihi belirtti. Yapılan açıklamada "4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır." denildi. Buna göre, AÖL telafi sınavı, 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09:30'da yapılacak.

MEB'in yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır.

4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz."

AÖL TELAFİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL telafi sınavının yapılacağı tarih bilgisi MEB tarafından paylaşılırken, sınav giriş yerleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. AÖF telefi sınavı giriş yerleri belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz...

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