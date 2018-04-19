Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında sınava katılım sağladı. Ancak 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında meydana gelen bir teknik hata nedeniyle telafi sınavı yapılmasına karar verildi. 4'ten fazla dersten sınava kalan adaylara yönelik yapılacak olan telafi sınavının tarihi de merakla soruluyor. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman? İşte MEB AÖL telafi sınavı tarihi ve detaylar...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada AÖL telafi sınavına ilişkin tarih bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09:30'da telafi sınavı yapılacak.

MEB'ten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır.

4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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