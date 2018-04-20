AÖL telafi sınavı için geri sayım başladı. 31 Mart - 1 Nisan'da gerçekleştirilen AÖL sınavında dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı, bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için yarın telafi sınavı yapılacak. Peki, AÖL telafi sınavı saat kaçta başlayacak? 2018 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 AÖL sınavı ile ilgili detaylar...

AÖL TELAFİ SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖL telafi sınavı yarın saat 09.30'da gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş yerleri ise 19 Nisan'da açıklandı. Adaylar sınav giriş belgelerine AÖL'ün öğrenci girişi sayfasından erişebilecek.

AÖL TELAFİ SINAVI SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 1-18 Mart'ta yapılması planlanan ancak Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan AÖL sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Daha önce 20 Nisan olarak belirlenen AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL iş takvimine baktığımızda iş takvimi güncelleme sebebi ile açılamıyor. İş takvimi güncellemesi yapıldığında AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olacak. Tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

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