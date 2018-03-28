Açık Öğretim Ortaokulu'nda (AÖO) eğitim gören öğrencilerin bir süredir merakla beklediği sınav giriş yerleri belli oldu. Sınav giriş belgesini edinmek isteyen öğrencilerin sisteme giriş yapması yeterli oluyor. İşte AÖO sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖO SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

AÖO SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim'de eğitim gören öğrencilerin beklediği sınav öncesinde sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi erişime açıldı. Sınava katılacak olan öğrencilerin sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifre kullanarak giriş yapması yeterli oluyor.

AÖO sınavı, 31 Mart 2018 Cumartesi günü 2 oturum halinde uygulanacak.

1. Oturum: 31 Mart 2018 09:30

2. Oturum: 31 Mart 2018 14:00

Sınav öncesinde ise öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda aşağıdaki ifadelere yer verildi;

DİKKAT: Sınav protokolü veya kılavuzunda aksine bir hüküm belirtilmedikçe veya kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, Silah, Kesici Alet, Çanta, Cep Telefonu, Saat, Telsiz, Kablosuz İletişim Sağlayan Cihazlar, Kulaklık, Kolye, Küpe, Bilezik, Yüzük (Alyans Hariç), Broş ve Benzeri Eşyalar, Her Türlü Bilgisayar Özelliği Bulunan Cihazlar, Her Türlü Elektronik ve/veya Mekanik Cihaz, Kitap, Defter, Sözlük, Hesap Cetveli veya Makinesi ve benzeri ” hükmü gereği öğrenciler ve sınav görevlileri sınav yapılan bina ve salonlara bahsi geçen yasaklı maddelerle giremezler.

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