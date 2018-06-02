Dünya çapında Brezilya, Arjantin, Bolivya, Şili, Paraguay, Uruguay, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Venezüella’dan sonra Türkiye’de gerçekleşen Aorus League’in PUBG Duo serisi, GeForce GTX katkılarıyla gerçekleşti. 262 takımın başvurduğu turnuvada elemeler sonunda finale kalan 80 takım, büyük heyecan yaşadı. Büyük final “Fedupsamania” yani Eraycan Bul’un sunumuyla NvidiaGeforceTR Twitch kanalından canlı yayınlandı. 3 farklı haritada rakiplerinden puan toplayarak üstünlük sağlamaya çalışan ve birinci olan Unsatisfied E-Spor, AORUS GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3G ekran kartı kazandı. İkinci olan Not Fair ise GIGABYTE’ın AORUS M3 oyuncu faresini aldı. Ülkemizde e-spor arenasında günden güne gelişen PUBG, bu turnuvayla birlikte gelecekte yapacağı küçük ve orta çaplı diğer turnuvaların da önünü açmış oldu. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...